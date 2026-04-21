إيران تنفي وجود نساء يواجهن الإعدام بعد دعوة ترامب للإفراج عنهن

أربيل (كوردستان 24)- نفت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، وجود ثماني نساء يواجهن خطر الإعدام بعدما طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإفراج عنهن.

وقالت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية "لقد تم تضليل ترامب مرة أخرى بأخبار كاذبة".

مضيفة "أُفرج عن بعض النساء اللواتي قيل إنهن يواجهن خطر الإعدام، فيما تواجه أخريات تُهما، لن تتجاوز عقوبتها، في حال إدانتهن، السجن".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وجّه رسالة مباشرة ومفاجئة إلى القيادة الإيرانية عبر منصته "تروث سوشيال" (Truth Social)، دعاهم فيها إلى إطلاق سراح مجموعة من النساء المعتقلات، وذلك قبيل انطلاق جولة مفاوضات مرتقبة بين طهران وممثلين عنه.

وقال ترامب في تدوينته: "إلى القادة الإيرانيين الذين سيبدأون قريباً مفاوضات مع ممثليّ: سأقدر كثيراً إطلاق سراح هؤلاء النساء".

مضيفاً أنه واثق من أن هذه الخطوة ستقابل بتقدير واحترام كبيرين.

وشدد ترامب في رسالته بلهجة إنسانية واضحة: "أرجو ألا تلحقوا بهن أي أذى"، مؤكداً أن الاستجابة لهذا الطلب وإطلاق سراحهن سيشكل "بداية رائعة وجيدة لمفاوضاتنا المقبلة".

واختتم ترامب رسالته بتوجيه الشكر للقيادة الإيرانية على اهتمامها بهذا الملف.