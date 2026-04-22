إيران تعلن إعدام مسؤل امني بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة "فارس" الإخبارية الإيرانية، الیوم الاربعاء 22 نیسان/ابریل 2026، بتنفيذ حكم الإعدام بحق المدعو "مهدي فريد"، نجل أمان الله، وذلك بعد إدانته بتهمة التعاون الواسع مع جهاز (الموساد) الإسرائيلي وتقديم معلومات حساسة تمس أمن البلاد.

وذكر التقرير أن الحكم نُفذ بحق "فريد" بعد استكمال الإجراءات القانونية وتأييد الحكم النهائي من قبل المحكمة العليا في البلاد.

وكشفت التحقيقات أن المحكوم عليه كان يشغل منصب مدير قسم في "لجنة الدفاع السلبي" بإحدى المنظمات الحساسة في الدولة. وقد بدأ تواصله مع جهاز الموساد عبر (الإنترنت)، ونظراً لطبيعة وصوله إلى معلومات هامة، نال ثقة ضابط الموساد المكلف بمتابعته في وقت قصير.

ووفقاً لما ورد في ملف القضية، اعترف "مهدي فريد" صراحةً بمراحل تواصله مع الجهاز الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه استمر في هذا التواصل رغم علمه التام بأن الأرقام التي تتصل به تابعة لإسرائيل. وشملت المعلومات التي حاول "فريد" نقلها إلى الموساد بناءً على اعترافاته:

- الهياكل التنظيمية والمخططات البيانية للمنظمة التي يعمل بها.

- المواقع الدقيقة للمباني الداخلية والوضعية الأمنية والحفاظية لها.

- تفاصيل خاصة بمباني الدفاع السلبي.

- بيانات ومعلومات الهوية الخاصة بالموظفين والموجودة في ألانظمة الإدارية.

يُذكر أن السلطات الإيرانية أكدت أن إعدام المحكوم جاء بعد ثبوت تورطه الكامل في تسريب هذه البيانات الحساسة التي استهدفت أمن المنشآت والكوادر البشرية في البلاد.

المصدر: وکالة فارس الاخباریة الایرانیة