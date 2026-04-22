لتعزيز التعاون الأمني والسياسي.. سفين دزيی يعقد مباحثات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في بلجيكا

أربيل (كوردستان24)- في إطار اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، يعقد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيی، اليوم، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين البلجيكيين لبحث جملة من الملفات المشتركة.

ومن المقرر أن يجتمع دزيی بوفد حكومي بلجيكي رفيع يضم كلاً من نائب رئيس الوزراء البلجيكي جان جامبون، ووزير الدفاع تيو فرانكين.

ووفقاً للمعلومات الأولية، ستتركز المباحثات الثنائية على سبل تعزيز العلاقات وتطويرها بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة البلجيكية، مع إعطاء الأولوية للتعاون في المجالات السياسية، الاقتصادية، والأمنية.

كما سيحتل ملف "مكافحة الإرهاب" حيزاً هاماً من النقاشات، حيث سيؤكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المشترك ودعم قوات البيشمركة. وتُعد بلجيكا عضواً فاعلاً في التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش"، وقد لعبت دوراً بارزاً خلال السنوات الماضية في تقديم الدعم اللوجستي والتدريب العسكري لقوات الإقليم.

وعلى صعيد الملفات الإقليمية، سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وعموم المنطقة، إلى جانب مناقشة تداعيات المتغيرات الدولية الراهنة على المشهد في الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن ينقل سفين دزيی خلال لقاءاته شكر وتقدير حكومة إقليم كوردستان للحكومة البلجيكية، تثميناً لمواقفها الداعمة والمستمرة للإقليم، لا سيما وقوفها إلى جانب كوردستان خلال المراحل العصيبة إبان الحرب ضد تنظيم "داعش" ومواجهة الأزمات الإنسانية.

في المقابل، يُتوقع أن يجدد المسؤولون البلجيكيون، التزام بلادهم بمواصلة العلاقات الإيجابية والمتينة مع أربيل، مع الإشادة بالدور المحوري الذي يلعبه إقليم كوردستان كشريك رئيسي وموثوق لضمان الاستقرار في المنطقة.

ويرى مراقبون سياسيون أن هذه الزيارة تُمثل خطوة دبلوماسية متقدمة نحو توطيد الروابط المشتركة، وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين إقليم كوردستان وبلجيكا في مختلف الأصعدة.



بروكسل – بارزان حسن (كوردستان 24)