منظمة حقوقية: إيران كثّفت الاعتقالات والإعدامات خلال فترة الحرب

أربيل (كوردستان24)- كثّفت إيران حملة القمع خلال فترة وقف إطلاق النار مع إسرائيل والولايات المتحدة، مع تنفيذ اعتقالات جماعية وإعدامات، وفق ناشطين دعوا واشنطن إلى وضع ملف حقوق الإنسان في صلب أي محادثات مع طهران.

وقال محمود أميري مقدّم، مدير منظمة "إيران هيومن رايتس" التي تتخذ من النروج مقرا، إن "الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الذين أُوقفوا قبل اندلاع الحرب أو بعدها، يجب أن يكون شرطا أساسيا لأي اتفاق مع الجمهورية الإسلامية".

وكان من المقرر استئناف المفاوضات في باكستان، غير أن أيا من الطرفين لم يعلن مساء الثلاثاء رسميا إرسال وفد.

ولم ينعكس وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 8 نيسان/أبريل لمدة أسبوعين ومدّده الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى إشعار آخر، تهدئة في الداخل الإيراني، إذ أحصت المنظمة ما لا يقل عن 3646 حالة توقيف منذ بدء الحرب، بينها 767 على الأقل خلال فترة الهدنة.

وتشمل الاتهامات الموجهة للموقوفين التجسس، ونقل صور أو إحداثيات مواقع حساسة إلى وسائل إعلام خارجية، أو حيازة أجهزة إنترنت "ستارلينك" المحظورة في إيران، بحسب المصدر نفسه.

كما يظل الوصول إلى الإنترنت مقيّدا إلى حد كبير، إذ أحصت منظمة "نتبلوكس" لمراقبة أمن الإنترنت 53 يوما من الانقطاع شبه التام، في سابقة على مستوى دولة بأكملها.

- لا "تساهل" -

ونفّذت السلطات الثلاثاء عملية إعدام رجل ثامن على صلة باحتجاجات كانون الثاني/يناير 2026، التي أسفر قمعها عن مقتل آلاف الأشخاص، وفق منظمات حقوقية.

وكان أمير علي ميرجعفري متهما بإضرام النار في المسجد الكبير في حي قلهك في طهران وبالعمل مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وفق موقع وكالة "ميزان" التابع للسلطة القضائية.

ومنذ منتصف آذار/مارس، أُعدم أيضا ثمانية رجال من أعضاء منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة المحظورة في إيران.

وحذّرت منظمة "إيران هيومن رايتس" من احتمال تصاعد وتيرة الإعدامات، مشيرة إلى أن "مئات المتظاهرين يواجهون ملاحقات قد تفضي إلى أحكام بالإعدام، وقد صدر حكم بالإعدام بحق ما لا يقل عن 30 منهم".

وحذّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، الذي أمر بمحاكمات سريعة للموقوفين خلال الاحتجاجات، من أن المدانين بـ"التعاون مع معتد" سيُعاملون "من دون تساهل".

- "من دون تردّد" -

وتطرّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إلى مصير ثماني نساء قيل إنهن يواجهن خطر الإعدام.

وردّ موقع "ميزان" بالقول إن "ترامب ضُلّل مرة أخرى بمعلومات كاذبة"، مضيفا أن بعض النساء "أُفرج عنهن، بينما تواجه أخريات ملاحقات قد تفضي في أقصى حد إلى عقوبات بالسجن".

ونُشرت صور لثماني نساء لم يُكشف عن هوياتهن.

وأفادت منظمتا "إيران هيومن رايتس" و"معا ضد عقوبة الإعدام" الأسبوع الماضي، بأن إيران أعدمت في العام 2025 ما لا يقل عن 48 امرأة، وهو أعلى عدد منذ أكثر من 20 عاما.

وتضم قائمة الموقوفين أكثر من 100 ناشط من المجتمع المدني، بينهم المحامية البارزة والحائزة جائزة سخاروف لحرية الفكر من البرلمان الأوروبي نسرين ستوده، التي أُوقفت في الثاني من نيسان/أبريل.

وأفادت ابنتها مهرَوه خندان عبر إنستغرام السبت أن والدتها تمكنت من الاتصال بعائلتها للمرة الأولى منذ توقيفها، مشيرة إلى أنها محتجزة لدى وزارة الاستخبارات.

وقالت رويا بورومند، المشاركة في تأسيس "مركز عبد الرحمن بورومند" في الولايات المتحدة، إن "الجمهورية الإسلامية أظهرت في كانون الثاني/يناير أنها لا تتردد في قتل المتظاهرين على نطاق واسع".

وأضافت أنه "في هذا السياق، فإن الصمت في المفاوضات الجارية بشأن مصير الإيرانيين لا يمكن إلا أن يطمئن النظام إلى أن الكلفة السياسية لأي حملة قمع جديدة ستكون منخفضة".