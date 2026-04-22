الرئيس بارزاني يهنئ مجلة "گوڵان" في ذكراها الـ32: منبر للتعايش والتمسك بالمبادئ الوطنية

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم، رسالة تهنئة إلى رئيس تحرير وكوادر مجلة "گوڵان" بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لانطلاقها، مشيداً بالدور الريادي الذي لعبته المجلة في المشهد الإعلامي الكردستاني كمنبر حر يجمع مختلف الآراء والتوجهات.

وجاء في نص الرسالة: "بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لصدور مجلة گوڵان، أتقدم بأحر التهاني لرئيس التحرير وجميع العاملين في المجلة وقرائها الأعزاء، مثمناً جهودهم المستمرة في خدمة الكلمة الحرة".

وأكد الرئيس بارزاني في رسالته أن مجلة "گوڵان" انتهجت منذ تأسيسها مساراً مهنياً متميزاً ومختلفاً في عالم الصحافة الكردية، حيث شكلت حلقة وصل ومساحة فكرية هامة لتبادل الرؤى بين النخب الثقافية والسياسية في كردستان، العراق، والخارج.

وأشار الرئيس إلى أن المجلة حافظت طوال مسيرتها على ثوابت واضحة، قائلاً: "لقد سعت المجلة دوماً، وانطلاقاً من التزامها بالمبادئ القومية والوطنية واحترام كافة المكونات الدينية والقومية في كردستان، إلى تعزيز روح التسامح وتعميق قيم التعايش السلمي".

وفي ختام رسالته، أعرب الرئيس بارزاني عن شكره وتقديره لجهود طاقم المجلة، داعياً إياهم إلى الاستمرار في نهجهم الوطني، وأن يكونوا دوماً عند مستوى تطلعات الشعب ومواكبين لمتطلبات العصر والمتغيرات الحديثة، متمنياً لهم دوام النجاح والتألق في مهامهم النبيلة.