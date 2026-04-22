الرئيس بارزاني: دور الصحفيين محوري في تعميق ثقافة السلام وصون الهوية الوطنية

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 22 نيسان 2026، رسالة تهنئة إلى كافة الصحفيين والإعلاميين في كوردستان، بمناسبة "يوم الصحافة الكوردية" والذكرى السنوية الـ128 لصدور أول صحيفة كوردية.

واستذكر الرئيس بارزاني في رسالته بتقدير عالٍ، الخطوة التاريخية التي قام بها الأمير مقداد مدحت بدرخان بإصدار العدد الأول من صحيفة "كوردستان" في القاهرة عام 1898، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تكتسب أهمية مضاعفة لتزامنها مع ذكرى تأسيس نقابة صحفيي كوردستان.

وجاء في نص الرسالة: "أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الصحفيين والإعلاميين وأعضاء نقابة الصحفيين في كوردستان، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامهم النبيلة". وأكد الرئيس بارزاني دعمه الكامل للصحفيين في أداء واجباتهم المهنية، لافتاً إلى عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وشدد الرئيس في برقيته على الدور الجوهري الذي يلعبه الإعلام الكوردستاني في ثلاث ركائز أساسية:

1. الدفاع عن القضية: التمسك بالحقوق والقضية العادلة لشعب كوردستان أمام المحافل الدولية.

2. ثقافة السلام: العمل على تعميق روح التسامح وثقافة التعايش المشترك بين جميع المكونات.

3. القيم المجتمعية: الحفاظ على القيم السامية والأخلاقية التي يمتاز بها مجتمع كوردستان.

كما أكد على أن الصحافة كانت وستبقى ركيزة أساسية في مسيرة التحرر والبناء الديمقراطي في الإقليم.