أزمة مياه حادة في جنوب إيران.. 20 ألف إيراني بلا مياه شرب في جنوب البلاد

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أربيل (كوردستان24)- أفاد الإعلام الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، بأن آلاف السكان في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان (جنوب إيران) يعانون من انقطاع تام لمياه الشرب، إثر غارات جوية أميركية استهدفت خزانات حيوية في المنطقة، وسط تحذيرات من أزمة إنسانية في ظل درجات حرارة قياسية.

وطالت الضربات الأميركية مدينتي "جاسك" و"سيريك" بالإضافة إلى جزيرة "قشم" الاستراتيجية في مضيق هرمز. وبحسب المصادر الإيرانية، تسبب القصف بتدمير خزانين رئيسيين يمدان منطقتي "بيماني" و"كوهستك" التابعتين لسيريك بالمياه، مما أدى إلى خروج شبكة الإمداد عن الخدمة بشكل كامل.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤولين في شركة المياه المحلية قولهم: "إن نحو 20 ألف نسمة فقدوا الوصول إلى مياه الشرب الآمنة نتيجة هذا الهجوم"، مشيرين إلى أن الظروف الجوية أصبحت "خطيرة للغاية" مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما بين 45 و50 درجة مئوية، وفي ظل انعدام البدائل المائية الجوفية في المنطقة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في هرمزغان، عبد الحميد حمزه بور، أن الفرق الفنية تبذل جهوداً حثيثة لإيجاد حلول بديلة وتأمين المياه للقرى المتضررة، واصفاً الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بأنها "كبيرة".

وتأتي هذه الضربات، وفقاً لواشنطن، رداً على قيام إيران بإسقاط مروحية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأميركي في مياه الخليج.

وفي المقابل، دانت طهران الهجوم بشدة، معتبرة أن الذرائع الأميركية "واهية". وفي تصعيد ميداني متسارع، أعلنت إيران عن تنفيذ ضربات انتقامية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت ما وصفته بـ"قواعد أميركية" في كل من البحرين والأردن والكويت، مما ينذر بموجة جديدة من التوتر في المنطقة.