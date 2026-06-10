ترامب يعلن الانهيار الشامل للقدرات العسكرية الإيرانية ويؤكد: "زمن التفاوض قد ولى"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في تطور دراماتيكي للأوضاع في الشرق الأوسط، أعلن دونالد ترامب اليوم الاربعاء 10 حزیران/یونیو 2026، عبر منصة "تروث سوشيال"، عن خروج القوات المسلحة الإيرانية عن الخدمة بشكل شبه كامل، واصفاً الوضع العسكري في طهران بأنه "فوضى عارمة ومطلقة".

وأكد الرئيس ترامب في تصريحاته أن المجهود العسكري الإيراني قد تلقى ضربات قاضية، مشيراً إلى أن أفرعاً حيوية مثل القوات البحرية والقوات الجوية "لم تعد موجودة فعلياً"، وأنه تم هزيمتها بالكامل. وجاء في منشوره: "إيران أصبحت مجرد ظاهرة صوتية، فهي تتحدث كثيراً لكنها عاجزة عن الفعل".

وبلهجة حاسمة، أعلن ترامب نهاية نفوذ طهران الإقليمي قائلاً: "بلطجي الشرق الأوسط قد مات!". كما حمل القيادة الإيرانية مسؤولية ما آلت إليه الأمور، موضحاً أنهم فوتوا فرصاً عديدة للتوصل إلى اتفاق وصفه بأنه كان "سيكون عظيماً بالنسبة لهم"، لكنهم استغرقوا وقتاً طويلاً في المماطلة.

واختتم الرئيس تصريحه بوعيد شديد اللهجة، مؤكداً أن مرحلة العروض الدبلوماسية الميسرة قد انتهت، وأن على طهران الآن "دفع الثمن" نتيجة تأخرها في اتخاذ القرار المناسب.

أثارت هذه التصريحات موجة من التفاعلات العالمية فور صدورها في تمام الساعة 2:03 مساءً بتوقيت واشنطن، حيث يراقب المحللون العسكريون بدقة صحة هذه الادعاءات حول "الاختفاء التام" لسلاحي الجو والبحرية الإيرانيين، وسط توقعات بتصعيد عسكري أو سياسي غير مسبوق في المنطقة.