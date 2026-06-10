الحكومة العراقية تعلن مساعيها لزيادة إنتاج نفط كوردستان وتؤكد التزامها بصرف رواتب الموظفين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الأربعاء 10 حزيران 2026، عن وجود رغبة وجدية لدى الحكومة الاتحادية لرفع معدلات إنتاج النفط في إقليم كوردستان، مؤكداً السعي لتوفير بيئة آمنة للشركات النفطية العالمية.

وقال حيدر العبودي في تصريح خاص لـ"كوردستان 24": "إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه طلباً قدّمه علي الزيدي، يحث فيه الحكومة على العمل لرفع مستوى الإنتاج النفطي في الإقليم". وأوضح أن الحكومة تسعى حالياً لتقديم ضمانات أمنية كافية لشركات إنتاج النفط، لتشجيعها على العودة واستئناف عملياتها في إقليم كوردستان.

وشدد المتحدث باسم الحكومة على أن زيادة صادرات نفط الإقليم ستنعكس إيجاباً على الاستقرار المالي، قائلاً: "إن رفع معدلات التصدير يمنح طمأنينة أكبر ويوفر سيولة إضافية لضمان تأمين رواتب الموظفين". وجدد تأكيده على موقف بغداد بالقول: "نحن ملتزمون تماماً بصرف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان".

وفي سياق آخر، تطرق عبودي إلى الملف الاقتصادي والإصلاح الإداري، مشيراً إلى أن تطبيق نظام "أسيكودا" (ASYCUDA) العالمي للبيانات الجمركية يهدف بشكل أساسي إلى "تعظيم الإيرادات غير النفطية للدولة وتنظيم العمليات التجارية".