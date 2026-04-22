زيباري: العمل جارٍ على تنظيم العمل الصحفي وتحديث الهويات النقابية في إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، أن الحكومة تبذل جهوداً مستمرة لتنظيم شؤون نقابة الصحفيين وفرز الصحفيين المهنيين، وذلك عبر اعتماد نظام إلكتروني حديث للبيانات.

وأوضح زيباري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن حكومة الإقليم قدمت تسهيلات كبيرة في ملف تنظيم العضوية النقابية والعمل الصحفي، مؤكداً استمرار المشاورات في هذا الصدد.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة، ومنذ انطلاق الكابينة الوزارية التاسعة، حرص على إدامة حوار مباشر ومفتوح مع الوسط الصحفي.

وكشف منسق التوصيات الدولية عن البدء بعملية "تحديث هويات الأعضاء" عبر نظام رقمي، واصفاً إياها بالخطوة الجوهرية للتمييز بين الصحفي المهني الملتزم بأخلاقيات العمل وبين غيره.

وفيما يخص معايير تحديد العمل الصحفي، بين زيباري أن الحكومة لا تنفرد بوضع هذه الشروط، بل يتم الاستناد إلى المعايير واللوائح الدولية المعتمدة.

مشدداً على ضرورة ألا تقتصر صياغة هذه المعايير على جهة حكومية واحدة أو على الصحفيين أنفسهم بمعزل عن السياقات الدولية.

وبحسب البيانات المتوفرة، أشار زيباري إلى تسجيل 3400 عضو عامل كصحفيين نشطين في إقليم كوردستان حتى الآن.

لافتاً إلى أن هذا الرقم قابل للتغيير زيادةً أو نقصاناً، لكن الأهمية تكمن في توفير قاعدة بيانات دقيقة وشفافة تخدم القطاع الإعلامي في الإقليم.