زراعة كوردستان تعلن الامتلاء الكلي لسد دربنديخان للمرة الـ15 في تاريخه

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، اليوم الأربعاء، وصول سد دربنديخان إلى طاقته الاستيعابية القصوى وامتلاءه بالكامل.

مشيرةً إلى أن هذه هي المرة الخامسة عشرة التي يصل فيها السد إلى هذه المرحلة منذ تشغيله قبل 65 عاماً.

وأعربت طالباني، في بيان رسمي، عن شكرها وتقديرها للمديرية العامة للسدود وكافة الكوادر الفنية والإدارية في مديرية سد دربنديخان، مثمنةً دورهم المخلص ونجاحهم في إدارة المنشأة المائية الاستراتيجية.

وأشارت وزيرة الزراعة إلى أن هذا الإنجاز المائي يعكس كفاءة السياسات المتبعة في "خزن المياه" وآليات تشغيل السد خلال موسم الحصاد المائي.

مؤكدة أن الكوادر الهندسية والفنية أدارت العملية بنجاح تام بما يضمن تعظيم الاستفادة من الوفرة المائية الحالية وتأمين احتياجات الإقليم.

ويعدُّ سد دربندخان واحداً من أهم السدود الاستراتيجية في الإقليم والعراق، وتأتي حالة الامتلاء الكلي هذا العام لتعزز المخزون المائي الاستراتيجي اللازم لقطاعي الزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية.