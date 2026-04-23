مقتل شخصين في أوكرانيا وواحد في روسيا بضربات متبادلة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قُتل شخصان على الأقل وأصيب ثمانية في ضربات روسية على أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الخميس، فيما أفادت روسيا بمقتل شخص واحد في ضربة أوكرانية.

وكتب رئيس الإدارة الإقليمية في دنيبروبيتروفسك أولكسندر غانجا على تلغرام "قُتل شخصان وأصيب ثمانية (...) وهناك شخص مفقود" في هجوم على هجوم روسي على دنيبرو في شرق وسط أوكرانيا.

وأضاف أن الضربات أصابت مبنى سكنيا ومتجرا وسيارة.

وتقع مدينة دنيبرو الصناعية على مسافة أكثر من مئة كيلومتر من خط المواجهة الذي يمتد عبر شرق أوكرانيا وجنوبها. وقد أسفرت ضربة جوية روسية هناك عن مقتل أربعة أشخاص في 14 نيسان/أبريل.

أما في الجانب الروسي، فاُعلِن عن "مقتل شخص واحد" في نوفوكويبيبشيفسك، على ما أفاد فياتشيسلاف فيدوريشتشيف، حاكم منطقة سمارا التي سقط فيها "حطام طائرات مسيّرة عسكرية أوكرانية على سطح مجمّع سكني".

وتوقفت المفاوضات بين كييف وموسكو التي عقدت بوساطة أميركية، منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط.

AFP