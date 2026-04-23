ارتفاع أسعار النفط أكثر من 4% وسط حالة من عدم اليقين بشأن المحادثات الإيرانية-الأميركية

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4% في بداية التداولات الآسيوية قبل أن تنخفض، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في حين يستمر شلل مضيق هرمز.

وقرابة الساعة 00,25 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 4,06% ليصل إلى 96.73 دولارا للبرميل. وارتفع سعر خام برنت 3,62% ليصل إلى 105.63 دولارات للبرميل، لينخفضا مجددا في الدقائق التالية.

وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران في 28 شباط/فبراير، واستمرت في الارتفاع بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الحرب ستستأنف أم لا.

ومع اقتراب موعد انتهاء صلاحية وقف إطلاق النار، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه سيمدد الهدنة لإتاحة المزيد من الوقت لمحادثات السلام التي تتوسط فيها باكستان.

وقالت إيران إنها ترحب بجهود باكستان، لكنها لم تدل بأي تعليق آخر بشأن إعلان ترامب.

