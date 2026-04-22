بلجيكا تؤكد دعمها لأمن إقليم كوردستان وتثمّن دوره كمنطقة آمنة في الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- عقد وزير الدفاع البلجيكي، تيو فرانكن، اجتماعاً مع مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، لبحث المستجدات الراهنة والتوترات المتصاعدة في المنطقة، لا سيما ملف الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف الإقليم.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها دزيي، اليوم الأربعاء، إلى مقر وزارة الدفاع البلجيكية في بروكسل، يرافقه ممثل حكومة الإقليم لدى الاتحاد الأوروبي، دلاور خالد آژگەیي، حيث كان في استقبالهما الوزير فرانكن.

وتناول الجانبان خلال اللقاء الأوضاع الحساسة التي تمر بها المنطقة وتداعيات التصعيد العسكري، حيث اتفق الطرفان على الأهمية القصوى لإنهاء الصراعات والحروب، والعمل على إرساء دعائم السلم والاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع البلجيكي بمكانة إقليم كوردستان بوصفه "منطقة آمنة"، معرباً عن أمله في الحفاظ على هذا الاستقرار والأمن الذي يتمتع به الإقليم أمام التحديات المحيطة.

وفي ختام الاجتماع، استعرض سفين دزيي رؤية حكومة إقليم كوردستان تجاه القضايا والملفات الأخيرة، معرباً عن تقدير الإقليم لدولة بلجيكا وجميع الدول الصديقة لدورها البارز والمستمر ضمن إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.