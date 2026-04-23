موجة استقالات في البنتاغون.. وزير البحرية وقادة كبار يغادرون مناصبهم بشكل مفاجئ

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن مغادرة وزير البحرية "جون فلين" لمنصبه بشكل كتوبر وفوري، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، حيث لم يقدم البنتاغون أي توضيحات رسمية حول أسباب هذه الاستقالة المفاجئة.

ولم تقتصر الاستقالات على فلين فحسب، بل شهدت القيادات العليا للجيش الأمريكي سلسلة من الانسحابات المتزامنة؛ حيث قدم رئيس أركان القوات الجوية استقالته بعد قضائه عامين فقط في منصبه من أصل ولايته التي تمتد لأربع سنوات. كما أعلن قائد القيادة الجنوبية الأمريكية تنحيه عن مهامه بعد عام واحد فقط من تعيينه، دون الكشف عن الدوافع وراء هذه القرارات المتلاحقة.

من جانبه، دافع وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغسيث" عن هذه التغييرات الجذرية، مؤكداً أن للرئيس كامل الصلاحية والحق القانوني في اختيار وتعيين الشخصيات التي يراها مناسبة ومنسجمة مع رؤيته لشغل هذه المناصب الحساسة.

في المقابل، أعرب أعضاء في الحزب الديمقراطي عن قلقهم البالغ إزاء هذه التطورات، محذرين من محاولات "تسييس" المؤسسة العسكرية الأمريكية. وأبدى الديمقراطيون مخاوفهم من أن تؤدي هذه الإقالات والاستقالات المتسارعة إلى زعزعة استقرار المؤسسة الدفاعية التي عُرفت تاريخياً بحيادها وابتعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية الحزبية في البلاد.