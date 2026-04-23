مديرية الحج والعمرة في أربيل تنفي تأجيل رحلات كبار السن

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في أربيل عن تفاصيل جديدة تتعلق بنظام التسجيل الإلكتروني، وأعمار الحجاج، وضوابط استبدال أو تأجيل الرحلات للأشخاص الذين تحول ظروفهم دون أداء فريضة الحج لهذا العام.

وصرح المدير العام للحج والعمرة في أربيل، كاروان ستوني، في لقاء خاص مع موقع "كوردستان 24"، اليوم الخميس 23 نيسان 2026، قائلاً: "منذ عام 2025، وبتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبالتنسيق مع دائرة تكنولوجيا المعلومات، أطلقنا مشروع التسجيل الإلكتروني. ويُعد هذا النظام الأكثر تطوراً وعدالة على مستوى المنطقة".

وبخصوص الحجاج الذين تظهر الفحوصات الطبية عدم قدرتهم على السفر، أو في حالات الوفاة أو المرض الشديد، أوضح ستوني أنه "يمكن تأجيل رحلة الحاج إلى العام المقبل، أو التنازل عن مقعده لأحد أقاربه من الدرجة الأولى (الابن أو الابنة) لضمان عدم ضياع حقه في الحج".

وفيما يتعلق بالسن، أشار ستوني إلى أن المملكة العربية السعودية حددت سن 70 عاماً كشرط (لمواليد ما قبل عام 1955)، مؤكداً أن المديرية قدمت كافة التسهيلات لحجاج الإقليم. كما أضاف أن الراغبين في السفر براً أو عبر "الترانزيت" يتوجب عليهم توقيع تعهد رسمي لدى كاتب العدل يتحملون فيه المسؤولية الشخصية عن رحلتهم.

من جانبه، أكد مدير قسم الإعلام في مديرية الحج والعمرة، روزجار جعفر، أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي عام يقضي بتأجيل حج كبار السن إلى العام المقبل، إلا في حالات الأمراض المستعصية أو الوفاة.

وقال جعفر: "على عكس ما قد تتبعه الحكومة الاتحادية في بغداد من تسهيلات لتأجيل رحلات الأعمار الكبيرة جداً (80 و90 عاماً)، فإننا في الإقليم لم نصدر قراراً مماثلاً، ولا يمكن لأي شخص ورد اسمه في القرعة تأجيل رحلته دون عذر طبي قاهر".

وأوضح جعفر أن الحاج الذي صدرت له تأشيرة (فيزا) ثم تعذر سفره لمرض مفاجئ، يمكنه إلغاء التأشيرة واسترداد أمواله، لكن ذلك لا يعني ضمان حقه في الحج للعام القادم تلقائياً.

كما جدد التحذير من محاولات الحج بتأشيرات غير مخصصة (تأشيرات سياحية أو تجارية)، مؤكداً أن السلطات السعودية تفرض عقوبات صارمة تبدأ بغرامة 5 آلاف دولار وتصل إلى السجن، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالطرق الرسمية عبر وزارة الأوقاف حصراً.

واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على أنها تبذل كافة الجهود لتوفير أفضل الخدمات لحجاج إقليم كوردستان لضمان أداء المناسك بيسر وطمأنينة.