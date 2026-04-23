حليف كوردي بارز يحذر: غياب الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن برلمان العراق أزمة كبيرة

منذ 4 ساعات

اربيل (كوردستان24) - أكد ر‌عد الدهلكي، النائب عن تحالف العزم، بمجلس النواب العراقي، في تصريح خاص لـكوردستان24، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتمتع بثقل وتأثير سياسي كبير في بغداد، مشيراً إلى أن غيابه عن مجلس النواب يمثل مؤشراً على وجود أزمة حقيقية في العملية السياسية.

وأوضح أن الحزب يُعد أحد الأطراف المؤسسة للعملية السياسية في العراق بعد عام 2003، وله تاريخ طويل وحضور مؤثر في المشهد السياسي، ما يجعل عدم مشاركته في البرلمان أمراً ذا تداعيات كبيرة على التوازنات السياسية.

وبيّن الدهلكي، أن مجلس النواب قرر إرسال وفد إلى أربيل في محاولة لتهدئة الأوضاع وإعادة الحزب إلى البرلمان، مؤكداً أن مطالب الحزب “مشروعة”، وأن جميع الأطراف لا ترغب في مقاطعته للعملية السياسية.

وأضاف أن تحالف العزم يدعم خطوة البرلمان، داعياً إلى تفهم متبادل بين الأطراف المعنية، مشدداً على أن لكل أزمة حلولاً ممكنة عبر الحوار.

كما لفت إلى أن غياب الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيكون له تأثير كبير على مجمل العملية السياسية في بغداد، مبيناً أن تحالف العزم يعد حليفاً رئيسياً للحزب، وقد قرر عدم المشاركة في جلسة البرلمان الأخيرة بسبب غياب التوافق السياسي.

أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم 18 من شهر نيسان(ابريل) الجاري، مقاطعة جلسات المجلس حتى إشعار آخر. وأرجعت الكتلة القرار إلى وجود "خروقات دستورية واضحة وتجاهل لمبادئ الشراكة والتوازن"، مؤكدة أن حماية حقوق شعب كوردستان تأتي فوق كل اعتبار.

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي أصدرت في العاشر من الشهر الجاري ايضا، بياناً أشارت فيه إلى أن محاولة فرض الأمر الواقع وتمرير جلسات، دون العودة إلى مبادئ التوافق والشراكة، واعتبرته الكتلة تجاهلاً لجوهر الشراكة الوطنية وتراجعًا خطيرًا عن التفاهمات الدستورية التي بُنيت عليها العملية السياسية في البلاد.