تربية إقليم كوردستان تعلن الألوان والتصاميم الجديدة للزي المدرسي الموحد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 23 نيسان 2026، عن حزمة تغييرات شاملة في ألوان وتصاميم الزي المدرسي الموحد لكافة المراحل الدراسية، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى منع الاحتكار وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل أولياء الأمور.

وصرح وزير التربية، آلان حمة سعيد، في مؤتمر صحفي، بأن التغييرات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ مع انطلاق العام الدراسي المقبل (2026-2027)، مشيراً إلى أن الإعلان المبكر عن هذه الضوابط يمنح التجار والمؤسسات التعليمية وقتاً كافياً للاستعداد وتجنب أي خسائر مادية.

وشدد الوزير على أن العملية مفتوحة أمام جميع التجار لاستيراد أو تصنيع الزي وفق المواصفات المحددة، محذراً مديري المدارس من إجبار أولياء الأمور على الشراء من متاجر أو شركات محددة، مؤكداً حرية الأهالي في تأمين الزي من أي مصدر يختارونه.

وبهدف تقليل التكاليف، قررت الوزارة حصر الزي الموحد في ثلاث قطع فقط هي (البنطال، تيشيرت بأكمام قصيرة، وتيشيرت بأكمام طويلة)، مع استبعاد السترات الشتوية (القماصل) والملابس الرياضية من نظام التوحيد الإلزامي. كما اشترطت الوزارة أن لا تقل نسبة القطن في التيشيرتات عن 70% لضمان الجودة والحفاظ على صحة الطلبة.

توزيع الألوان حسب المراحل الدراسية:

حددت الوزارة الألوان الرسمية للمراحل المختلفة على النحو التالي:

رياض الأطفال: تيشيرت برتقالي، مع بنطال كحلي.

المرحلة الابتدائية (من 1 إلى 6): تيشيرت ماروني (عنابي)، مع بنطال أو تنورة باللون الكحلي.

المرحلة المتوسطة (من 7 إلى 9): تيشيرت كحلي، مع بنطال أو تنورة باللون الرمادي.

المرحلة الإعدادية (من 10 إلى 12): تيشيرت رمادي، مع بنطال أو تنورة باللون الأسود.

واختتم وزير التربية حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تسعى من خلال هذه القرارات إلى خلق بيئة تعليمية منظمة وعادلة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للعوائل في إقليم كوردستان.