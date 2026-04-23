سياحة إقليم كوردستان: تسهيلات واسعة للسياح وإطلاق حملات لحماية البيئة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، اليوم الخميس 23 نيسان 2026، عن انتعاش ملحوظ في حركة السياحة الوافدة إلى الإقليم عقب استقرار الأوضاع، مشيرة إلى أن التسهيلات المقدمة في نقاط التفتيش أسهمت بشكل كبير في جذب السياح من وسط وجنوب العراق.

وصرح المتحدث باسم هيئة السياحة، إبراهيم عبد المجيد، لموقع "كوردستان 24"، قائلاً: "بعد استقرار الأوضاع العامة، بدأ السياح بالتوافد بأعداد غفيرة نحو المناطق السياحية في الإقليم. ورغم عدم توفر إحصائية نهائية حتى الآن، إلا أن تقارير فرقنا الميدانية تؤكد وجود زخم سياحي كبير في مختلف المواقع".

وأوضح عبد المجيد أن الهيئة أطلقت حملة واسعة لحماية البيئة تزامناً مع فصل الربيع وإقبال السياح على الطبيعة، مشيراً إلى أن "الحملة تُنفذ بالتنسيق مع هيئة البيئة ومنظمات المجتمع المدني، وتتضمن توزيع المنشورات الإرشادية وأكياس النفايات على السياح عند نقاط التفتيش والمداخل الرئيسية للمناطق السياحية".

وأعرب المتحدث باسم الهيئة عن شكره وتقديره للقوات الأمنية والكوادر العاملة في السيطرات (نقاط التفتيش) على التسهيلات الكبيرة التي يقدمونها، مؤكداً أن "التعامل اللائق والقانوني مع السياح القادمين من وسط وجنوب العراق كان محل ارتياح وإشادة كبيرة من قبل الوافدين".

واختتم إبراهيم عبد المجيد حديثه بالتأكيد على أن هيئة السياحة تسخر كافة إمكانياتها لضمان تقديم أفضل الخدمات، بهدف توفير أجواء من الراحة والطمأنينة للسياح طوال فترة إقامتهم في ربوع إقليم كوردستان.