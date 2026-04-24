راهن على اعتقال رئيس فنزويلا.. جندي أميركي يواجه تهماً جنائية

أربيل (كوردستان24)- أعلن مسؤولون اتحاديون في الولايات المتحدة، يوم الخميس، عن توجيه اتهامات رسمية لضابط صف في الجيش الأميركي، تتعلق باستغلال معلومات استخباراتية سرية لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة بلغت 400 ألف دولار، عبر مراهنات إلكترونية حول اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الاتحادي في مانهاتن بنيويورك، فإن المتهم "جانون كين فان دايك" كان جزءاً من العملية العسكرية التي استهدفت اعتقال مادورو في يناير الماضي. واستغل فان دايك وصوله إلى معلومات "حساسة وغير معلنة" للمقامرة على نتائج هذه العملية عبر موقع "بولي ماركت" (Polymarket) المتخصص في أسواق التوقعات.

وكشفت لائحة الاتهام أن فان دايك، الذي انضم إلى الجيش في عام 2008 وترقى إلى رتبة "رقيب أول" في 2023، هو أحد عناصر النخبة في القوات الخاصة وكان يتمركز في قاعدة "فورت براغ" بولاية كارولينا الشمالية.

وأشارت الوثائق القضائية إلى أن فان دايك شارك بشكل مباشر في تخطيط وتنفيذ عملية اعتقال مادورو لفترة استمرت قرابة شهر، بدأت في 8 ديسمبر 2025. ورغم توقيعه على اتفاقيات صارمة لعدم الإفصاح عن المعلومات الحساسة، إلا أنه خرق هذه الالتزامات لتحقيق مكاسب شخصية.

واستندت لائحة الاتهام إلى أدلة تضمنت صورة لفان دايك تم التقاطها بعد "المداهمة" على سطح إحدى السفن، ظهر فيها بالزي العسكري الأميركي حاملاً بندقية إلى جانب ثلاثة أفراد آخرين من زملائه.

ويواجه الجندي الأميركي سلسلة من التهم الجنائية، تشمل:

الاستخدام غير القانوني لمعلومات حكومية سرية.

سرقة معلومات حكومية غير معلنة.

الاحتيال الإلكتروني.

إجراء معاملات نقدية غير قانونية ناتجة عن نشاط إجرامي.

وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات الجديدة التي تواجهها الأجهزة الأمنية مع صعود "أسواق التوقعات" والمراهنات الرقمية، التي باتت تُستخدم كمنصات للتربح من معلومات سياسية وعسكرية داخلية.