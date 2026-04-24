رئيس إقليم كوردستان يحيي ذكرى ضحايا قصف قلعة دزة وجامعة السليمانية

أربيل (كوردستان24)- أحيا رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة ، الذكرى الثانية والخمسين لضحايا القصف الذي استهدف مدينة قلعة دزة وجامعة السليمانية من قبل النظام العراقي السابق في عام 1974، مؤكداً أن تلك التضحيات كانت دافعاً وعزيمة إضافية لمسيرة التحرر الكوردستانية.

وقال رئيس إقليم كوردستان في بيان له بهذه المناسبة: "نحيي اليوم ببالغ الإجلال والإكبار ذكرى الشهداء والمصابين من الطلبة والأساتذة والمواطنين الأبرياء الذين سقطوا جراء تلك الجريمة النكراء"، واصفاً استهداف الجامعة -باعتبارها صرحاً علمياً- ومدينة قلعة دزة -باعتبارها معقلاً للوطنية- بأنه كان "محاولة يائسة لكسر إرادة شعب كوردستان".

وأضاف بارزاني أن تلك الدماء لم تذهب سدى، بل تحولت إلى قوة دفع زادت من إصرار وحماسة الحركة التحررية الكوردية نحو انتزاع الحرية، مشدداً على أن إرادة الشعب كانت أقوى من آلات القمع.

وفي سياق ذكره للمناطق المتضررة، أكد رئيس إقليم كوردستان أن منطقتي "قلعة دزة" و"بشدر" شكلتا دوماً قلاعاً حصينة للثورة والتضحية، مشيراً إلى أنهما "تستحقان أفضل الاهتمام والالتفات الجدي من الأوجه كافة" وفاءً لتاريخهما النضالي.

واختتم نيجيرفان بارزاني بيانه بتقديم التحية للأرواح الطاهرة لشهداء قلعة دزة وجميع شهداء كوردستان، معرباً عن تقديره العالي لذويهم "الشامخين"، ومؤكداً أن ذكراهم ستبقى خالدة في وجدان الشعب الكوردي.