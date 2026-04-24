إسرائيل تقصف مواقع لـ "حزب الله" جنوبي لبنان

أربيل (كوردستان24)- شنّ سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت قواعد عسكرية تابعة لحزب الله في منطقتي "خربة سلم" و"تولين" بجنوب لبنان، في تصعيد وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه رد مباشر على الهجمات الصاروخية التي استهدفت شمال إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، أن مقاتلاته دمرت عدة مبانٍ عسكرية تابعة لما أسماه "منظمة حزب الله الإرهابية" في الجنوب اللبناني. وأوضح البيان أن المواقع المستهدفة كانت تُستخدم من قبل الحزب للتخطيط وشن هجمات ضد القوات الإسرائيلية وأهداف داخل الدولة.

تأتي هذه التطورات الميدانية عقب إطلاق عدة صواريخ من الأراضي اللبنانية ليلة أمس، سقطت في منطقة "شلومي" بشمال إسرائيل. وأكد الجيش الإسرائيلي أن هجماته اليوم تأتي كـ "رد فعل حاسم" على ذلك القصف، مشدداً على استمراره في العمل "بإصرار لمواجهة التهديدات التي تستهدف المواطنين والقوات العسكرية، وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي".

وعلى المسار السياسي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، عن عقده اجتماعاً "بالغ الأهمية" في المكتب البيضاوي مع ممثلين عن الجانبين الإسرائيلي واللبناني.

وشارك في الاجتماع رفيع المستوى كل من: نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، بالإضافة إلى سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مایک هكابي، والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى.

ووصف ترامب الأجواء بالإيجابية، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بمساعدة الحكومة اللبنانية على حماية سيادتها في مواجهة حزب الله. وأسفر الاجتماع عن قرار مفصلي يقضي بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.