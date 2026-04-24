الأمن السوري يلقي القبض على أمجد يوسف مرتكب مجزرة التضامن

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن بدمشق أمجد يوسف، والتي راح ضحيتها عشرات السوريين المدنيين، وذلك خلال عملية أمنية محكمة نفذت في سهل الغاب بريف حماة.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الرصد والتتبع استمرت لعدة أيام قبل التنفيذ في سهل الغاب مشددة على مواصلة ملاحقة باقي مرتكبي المجزرة، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.

من جهته قال وزير الداخلية السوري أنس خطاب في منشور على منصة إكس، “المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، بات في قبضتنا بعد عملية أمنية محكمة”.