صحيفة يونانية تُكرم الكاتب الكوردي أراس سعيد وتصفه بـ"الجسر الفكري" بين الثقافات

أربيل (كوردستان24)- أعربت هيئة تحرير صحيفة "فاريترا" (Pharetra) الثقافية اليونانية، في رسالة تقدير رسمية صدرت باللغتين اليونانية والإنجليزية، عن ثنائها العميق للكاتب والباحث الكردي "أراس سعيد"، واصفةً إياه بأنه أحد أبرز الأقلام الفكرية التي ساهمت في إثراء منشوراتها.

وذكرت الصحيفة أن سعيد نجح، من خلال طروحاته في الفلسفة ونظرية الإعلام، في صياغة جسر فكري متين يربط بين الثقافة الكردية والأكاديمية الأوروبية، مما جعله صوتاً متميزاً في المشهد الثقافي اليوناني.

ويُعد أراس سعيد باحثاً بارزاً في مجالات الإعلام والفلسفة، حيث أحدثت مقالاته وأبحاثه حول "الاغتراب" و"تحديات الإنسان في العصر الرقمي" صدىً واسعاً لدى القراء في اليونان. وأشارت هيئة تحرير الصحيفة إلى أن جمهورها ينتظر مقالاته بشغف، نظراً لقدرته الفريدة على إحياء جوهر "الحوار السقراطي" برؤية كردية معاصرة تهدف لفهم تعقيدات التكنولوجيا الحديثة.

كما شددت الصحيفة على مهارة سعيد في تقديم نقد فلسفي رصين لتقنيات الذكاء الاصطناعي، معتبرةً أن إسهاماته تمثل إضافة نوعية للحوارات الفكرية التي تهم مستقبل البشرية في ظل المتغيرات التقنية المتسارعة.

الجدير بالذكر أن للباحث أراس سعيد مؤلفاً مطبوعاً في مجال نظرية الإعلام والذكاء الاصطناعي يحمل عنوان "مرحباً بكم في القرية الصغيرة"، والذي يقدم فيه تحليلاً فلسفياً معمقاً للتحولات التي يمر بها العالم التكنولوجي.

ويأتي هذا التكريم الرسمي من صحيفة "فاريترا" كاعتراف دولي بمكانة وقدرة القلم الكردي في اليونان، التي تُعد تاريخياً مهد الفلسفة الغربية ومنطلق الفكر الإنساني.