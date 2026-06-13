المسرحية الكوردية "سلمى" تحصد 4 جوائز دولية بسلطنة عمان

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- حققت فرقة "هوار" المسرحية الكوردية إنجازاً فنيّاً بارزاً بنيلها أربع جوائز رئيسية من أصل ست يمنحها مهرجان "ليالي ظفار" الدولي لمسرح الديكيودراما (الدراما الوثائقية)، المقام في مدينة صلالة بسلطنة عمان، وذلك عن عرضها المشترك "سلمى".

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، اليوم السبت، وصف مخرج العمل نژاد نجم هذا التتويج بـ"النجاح التاريخي والأبرز للمسرح الكوردي في المحافل الدولية".

معلناً إهداء هذا الإنجاز لروح الصحفي الراحل "هلكوت عزيز"؛ تقديراً لبصماته المؤثرة في المشهدين الثقافي والإعلامي.

وأوضح نجم أن المهرجان استقبل في نسخته الحالية 63 عرضاً مسرحياً من مختلف دول العالم، استبعدت اللجان الفنية معظمها واختارت 9 عروض فقط للمنافسة النهائية، حيث تمكنت مسرحية "سلمى" من الهيمنة على جوائز المهرجان بحصدها:

جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل.

جائزة أفضل إخراج (للمخرج نژاد نجم).

جائزة أفضل ممثلة (للفنانة الكوردية هوار فارس).

جائزة أفضل ممثلة مناصفة (للفنانة الفرنسية أوريلي أمبير).

وأشار المخرج إلى أن المسرحية تمثل ثمرة تعاون فني وثقافي مشترك بين إقليم كوردستان وفرنسا، مبينًا أن النص يحمل أبعاداً إنسانية تسعى لمحاكاة قضايا المجتمع دولياً.

وقال: يحاول العرض عبر توظيف لغة الجسد والدراما الوثائقية إحياء ذاكرة الضحايا، وتسليط الضوء على حجم المعاناة والآلام المأساوية التي تعاقبت على آلاف الأسر والأجيال الكوردية، حاملاً رسالة سلام عالمية تدعو لصون ذاكرة المظلومين وضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع الإنسانية مستقبلاً".

وصاغ نص مسرحية "سلمى" الدرامي الدكتور دلشاد مصطفى، وتولى الإخراج والسينوغرافيا الفنان نژاد نجم، بينما تقاسمت بطولتها الممثلة الكوردية هوار فارس والفرنسية أوريلي أمبير، بمشاركة طاقم فني وتقني متكامل.