الصحة اللبنانية: مقتل 6 أشخاص جنوبي البلاد بضربات إسرائيلية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل ستة أشخاص بغارات إسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك رغم سريان وقف إطلاق نار في الحرب التي اندلعت منذ أكثر من ستة أسابيع بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت الوزارة في بيان إن الغارات الإسرائيلية "على جنوب لبنان اليوم 24 نيسان/أبريل، أدت إلى استشهاد 6 مواطنين وجرح اثنين" آخرين، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأشارت الوزارة إلى أن شخصين قُتلا في وادي الحجير واثنين آخرين في تولين وشخص واحد في كل من صريفا وياطر، وجميع هذه البلدات في جنوب لبنان.

كما أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" الجمعة، أن جنديا اندونيسيا من عناصرها توفي في المستشفى متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم على قاعدته في 29 آذار/مارس.

وكانت اليونيفيل قد أعلنت عن مقتل جندي أندونيسي وإصابة آخر في 29 آذار/مارس.

وخلص تحقيق أولي أجرته الأمم المتحدة إلى أن الجندي قُتل بقذيفة دبابة إسرائيلية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على ستة مقاتلين من حزب الله في مدينة بنت جبيل بجنوب لبنان التي شهدت قتالا عنيفا بين القوات الإسرائيلية والحزب المدعوم من إيران قبل إعلان وقف لإطلاق النار في 17 نيسان/أبريل.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل 2,491 شخصا في لبنان منذ اندلاع الحرب في 2 آذار/مارس.