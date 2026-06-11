النزاهة الاتحادية تطيح بـ7 متهمين بينهم أربعة مخمنين بضريبة الموصل لمخالفة واجبات وظيفتهم

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، الإطاحة بـ7 متهمين بينهم أربعة مخمنين في إحدى دوائر الضريبة في محافظة نينوى؛ على خلفيَّة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظیفتهم.

وذكر بيان للهيئة، أن "فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مُديريَّة تحقيق نينوى انتقل إلى دائرة ضريبة الموصل/ الأيسر، حيث تمكَّن من ضبط 4 مُخمّنين؛ لإقدامهم على تسريب نماذج التحاسب الضريبيّ لنقل الملكيَّة ونماذج تقرير ضريبة الدخل إلى مكاتب الاستنساخ القريبة من الدائرة لقاء مبالغ ماليَّةٍ"، مُبيّناً أنَّ "تلك النماذج رسميَّة، ويتمُّ توزيعها مجاناً بين المُكلّفين، ويُمْنَعُ تداولها من قبل غير المُنتسبين".

وأشار إلى، أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة ضبط 3 مُتَّهمين آخرين، بينهم صاحب مكتب استنساخٍ، بعد أن وُجِدَت بحوزتهم معاملاتٌ يقومون بترويجها وتعقيبها بالتعاون مع المُخمّنين خلافاً لجدول تقسيم الأعمال المعمول به".

وأضاف البيان، أنَّ "الفريق نظَّم محضر ضبطٍ أصولياً، وعرضه رفقة المُتَّهمين الـ7 على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات".