الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد عسكرية في البحرين والكويت

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني الخميس، أنه استهدف قواعد عسكرية في الكويت والبحرين في رد على الضربات الأميركية الأخيرة.

وأفاد بيان للحرس الثوري نشرته وكالة إرنا الرسمية "خلال موجتي عمليات، ضربنا 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأميركي الشرير في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين"، مضيفا أنه هاجم قاعدة الشيخ عيسى الجوية التي "تم إصابتها وتدميرها". وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق أن إيران هاجمت الأسطول الخامس الأميركي في البحرين.

AFP