إيران تتوعد باستهداف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان24)- حذرت القيادة العسكرية الإيرانية الخميس، من أنها ستستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، مشيرة إلى توجيه ضربات لسفينتين كانتا تحاولان المرور عبر الممر الاستراتيجي، في ظل تعثر المفاوضات لإنهاء الحرب.

وشنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الهجمات ضد إيران الأربعاء، بعد أن كان الرئيس دونالد ترامب قد تعهد "بضربهم بقوة"، متهما مفاوضي طهران "باستغلالنا".

وأعلن مقر خاتم الأنبياء، غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان "إغلاق مضيق هرمز أمام حركة جميع أنواع السفن"، بحسب وكالة تسنيم، مضيفا أن "أي حركة عبور ستتعرض للاستهداف".

ونقل التلفزيون الإيراني ووكالة مهر عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها استهدفت "سفينتين مخالفتين كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني".

وقالت بحرية الحرس الثوري إنه "في أعقاب الانتهاكات المتكررة لشروط وقف إطلاق النار من قبل العدو الأميركي، يُغلق مضيق هرمز حتى إشعار آخر".

أضافت "نحذر من أن أي سفينة يجب ألا تغادر مرساها في الخليج الفارسي وبحر عُمان"، معتبرة "الاقتراب من مضيق هرمز يعد بمثابة تعاون مع العدو".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في جنوب البلاد بالقرب من مضيق هرمز، وهي المنطقة نفسها التي قصفتها القوات الأميركية الثلاثاء.

AFP