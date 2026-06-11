إنشاء 20 ألف وحدة سكنية للأسر ذوي الدخل المحدود في إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- من المقرر إنشاء 20 ألف وحدة سكنية للأسر ذوي الدخل المحدود في جميع أنحاء إقليم كوردستان، على أن توزع على المواطنين بنظام الأقساط طويلة الأجل الممتدة لـ 15 عاماً.

وصرح المدير العام للاستثمار في أربيل، سامان عرب، اليوم الخميس 11 حزيران/يونيو 2026، بأن من بين العدد الإجمالي للوحدات المقرر إنشاؤها، سيكون نصيب مدينة أربيل 6 آلاف وحدة سكنية، مشيراً إلى أنه على الرغم من توقف العمل في المشروع حالياً، إلا أنه سيستأنف في القريب العاجل.

ويُنفذ المشروع بالشراكة بين حكومة إقليم كوردستان والقطاع الخاص؛ حيث تتولى الحكومة مسؤولية توفير الخدمات الأساسية مثل الشوارع، والمدارس، والمساجد، بينما يتكفل القطاع الخاص بمهمة بناء الوحدات السكنية.

وبخصوص طبيعة الوحدات، أوضح مدير الاستثمار في أربيل أن المتزوجين حديثاً يفضلون الشقق السكنية في الغالب، بينما تفضل العوائل الكبيرة المنازل المستقلة.

وتشير المتابعات إلى أن 80% من الوحدات السكنية في إقليم كوردستان تُبنى كشقق، نظراً لكفاءتها العالية في استغلال المساحات؛ فعلى سبيل المثال، يمكن إنشاء نحو 200 شقة سكنية على مساحة دونم واحد من الأرض، بينما لا تستوعب المساحة ذاتها سوى 20 منزلاً مستقلاً.

ووفقاً لأحدث بيانات التعداد السكاني، يتوفر في إقليم كوردستان مليونان و28 ألفاً و937 وحدة سكنية، يظل جزء كبير منها شاغراً في وقت لا تزال فيه نسبة كبيرة من المواطنين تعيش بالإيجار، في حين توجد حالياً أكثر من 100 ألف وحدة سكنية أخرى في مرحلة التنفيذ.