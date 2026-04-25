حزب الله لـكوردستان 24: نرفض التفاوض المباشر مع إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني، محمود قماطي، رفض الحزب القاطع لأي مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن.

معتبراً أن مثل هذه الخطوات تشكل اعترافاً بـ"العدو" واختراقاً صريحاً لقوانين المقاطعة اللبنانية.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، اليوم السبت، قلل قماطي من فرص نجاح المساعي الدبلوماسية الحالية التي ترعاها الولايات المتحدة.

مؤكداً أن الحكومة اللبنانية تخوض هذه المفاوضات بـ "موقف ضعيف" يفتقر لركائز القوة الميدانية.

وأشار إلى أن هذا الموقف يتقاطع مع توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتمسك بآلية التفاوض غير المباشر حصراً.

وشدد نائب رئيس المجلس السياسي للحزب على أن 15 شهراً من الرهان على الضغوط الدبلوماسية الدولية لم تثمر إلا الفشل.

محذراً من أن الحزب لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي خروقات إسرائيلية مقبلة.

واستشهد قماطي بتجربة عام 1982 للتأكيد على عقيدة الحزب بأن "ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بها"، وأن طاولة المفاوضات لن تحقق التحرير الكامل للأراضي اللبنانية.

وفيما يخص الجدل حول سلاح الحزب، قطع قماطي الطريق أمام أي تدويل لهذا الملف.

موضحاً أن "الاستراتيجية الدفاعية" شأن سيادي يُناقش خلف الأبواب الوطنية بين القوى اللبنانية والجيش فقط، بعيداً عن التدخلات الأجنبية.

واختتم قماطي حديثه باتهام الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب بالشراكة المباشرة في قتل اللبنانيين، محذراً من مخططات خارجية تهدف لزعزعة الاستقرار الداخلي وإثارة الفوضى في البلاد.