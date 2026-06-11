الحكومة اللبنانية لـ"كوردستان24": المفاوضات مستمرة بوساطة أمريكية ونرفض استخدام الجنوب ورقة ضغط

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أربيل (كوردستان24)- أعلن مكتب الإعلام التابع لرئيس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس 11 حزيران 2026، أن حصيلة ضحايا الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على البلاد تجاوزت ثلاثة آلاف قتيل، مشيراً إلى أن مناطق جنوب لبنان تُستغل كـ "ورقة ضغط" سياسية.

وأوضح المكتب في تصريح خاص لموقع "كوردستان 24"، أن المفاوضات الرامية لإنهاء التوترات مستمرة مع الجانب الإسرائيلي عبر وساطة أمريكية، مؤكداً أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى هذه اللحظة.

وذكر المكتب الإعلامي أن الحكومة اللبنانية ترى أن مناطق الجنوب وسكانها يدفعون ضريبة "قرارات لم يتخذوها"، ويخوضون حرباً "ليست حربهم". وفي سياق متصل، وجهت الحكومة اللبنانية دعوة إلى طهران لمطالبتها بوقف التعامل مع جنوب لبنان وسكانه كـ "ورقة" لتحسين شروطها التفاوضية.

وحول الخسائر البشرية والانتهاكات الميدانية، كشف المكتب أنه منذ 17 نيسان/أبريل الماضي وحتى اليوم، سجلت الأجواء اللبنانية أكثر من 3500 خرق جوي من قبل إسرائيل، بالإضافة إلى تنفيذ ست هجمات برية.

وأدت هذه الهجمات، وفقاً للبيان، إلى مقتل نحو 3560 شخصاً وإصابة ما يقارب 11 ألفاً آخرين بجروح متفاوتة.

وبحسب المصدر ذاته، فقدت القوى الأمنية اللبنانية 47 عضواً منذ تاريخ 17 نيسان، ويتوزع الضحايا العسكريون على النحو التالي:

29 جندياً من الجيش اللبناني.

13 كادراً من أمن الدولة.

3 عناصر من قوى الأمن الداخلي.

عنصر واحد من الأمن العام.

عنصر واحد من شرطة مجلس النواب.

وعلى صعيد الملف الإنساني، أشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن القدرة الاستيعابية لمراكز إيواء النازحين في مدينتي بيروت وصيدا قد وصلت إلى حدها الأقصى، ولم يعد هناك متسع سوى في مناطق شمال البلاد. وأكد المكتب أن الأولوية القصوى للحكومة في الوقت الراهن هي تأمين عودة النازحين إلى ديارهم في الجنوب.