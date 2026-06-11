بيشوا كاكايي: النقد الشعري يجب أن ينبع من القلب

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أربيل (كوردستان24)- أصدر الكاتب والشاعر بيشوا كاكايي كتابه النقدي الجديد بعنوان "خيال خلع الجلد" (خەیاڵی کاژفڕێدان)، مؤكداً أن "نقد الشعر لا ينبغي أن يقتصر على الأطر النظرية الشائعة فحسب، بل يجب أن ينبع من القلب والإحساس والفهم الداخلي للقارئ".

وصرح الكاتب والشاعر بيشوا كاكايي لشبكة "كوردستان 24" اليوم الخميس، 11 حزيران/يونيو 2026، قائلاً: "حاولت في كتابي الجديد تقديم إطار عمل لقراءة الشعر وتفسيره؛ فالكتاب يضم نظريات، ومقالات، ونقداً، وأبحاثاً شعرية تغطي الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2026. هذا الكتاب ليس مجرد مجموعة من الكتابات النقدية، بل هو مزيج من النظرية الأدبية، وقراءات في النصوص الشعرية، ومقارنات بين التجارب الشعرية المختلفة. ويتضمن الكتاب عدداً من المقالات المخصصة للشعر وفن كتابة النص، وحاولت من خلال نظرياتي الخاصة تقديم قراءة للمنجز الشعري لعدد من الشعراء".

وأضاف كاكايي: "إن أهم ما يطرحه الكتاب هو تقديم مفهوم نقدي جديد أطلقتُ عليه (النقد الشعري النبضي). وأرى من خلال هذه النظرية أن نقد الشعر لا يجب أن يُحصر في الأطر النظرية التقليدية، بل ينبغي أن ينبع من قلب قارئ النص وإحساسه الداخلي. وعليه، فإن مهمة الناقد تكمن في الوصول بقلبه إلى قلب الشاعر، بدلاً من إخضاع النص لسلطة قوالب نظرية مسبقة الصنع".

وأوضح الكاتب طبيعة النقد الوارد في كتابه قائلاً: "هذا النوع من القراءة لا يمثل مديحاً للشاعر ولا هجوماً أو عداءً موجهاً ضده، بل هو محاولة لفهم صدى الروح وطبيعة العلاقة بين القارئ والنص. وفي الوقت نفسه، أوجه نقداً لبعض التوجهات النقدية المعاصرة لكونها تعتمد بشكل مفرط على نظريات مطولة وقوالب جاهزة (كليشيهات)، مما يبعدها عن الخطاب الأساسي للنص".

وأشار كاكايي إلى أن "ظاهرة التفسير القسري تبرز بشكل واضح في النقد الحالي، وهي ظاهرة تعمل أحياناً على عزل النص عن محتواه ودلالاته الأدبية الخاصة، وتفسيره بدلاً من ذلك بما يتماشى مع أهواء واستنتاجات المنظرين المحددة مسبقاً".

ويعد كتاب "خيال خلع الجلد" (خەیاڵی کاژفڕێدان)، رغم احتوائه على مجموعة من الدراسات والمقالات الشعرية، محاولة واضحة لخلق حوار جديد حول النقد الشعري وطبيعة العلاقة بين القارئ والشاعر والنص؛ وهي محاولة تفتح آفاقاً لقراءة مختلفة للشعر وتولي أهمية كبرى للروح والإحساس والفهم الداخلي للإنسان.

يُذكر أن الكاتب والشاعر بيشوا كاكايي ولد عام 1984 في قضاء قلعة دزة (قەڵادزێ). وقد أصدر حتى الآن العديد من الدواوين الشعرية، إلى جانب كتاب دراسات منشور، بالإضافة إلى كتاب آخر حول الشعر يرتكز على أربعة حوارات فكرية معمقة.