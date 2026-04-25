محافظ أربيل لـ كوردستان 24: اقتراب إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الحزام الأخضر

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشف محافظ أربيل، أوميد خوشناو، عن تطورات نوعية في الملف البيئي للعاصمة، مؤكداً اقتراب إنجاز المرحلة الأولى من مشروع "الحزام الأخضر" الاستراتيجي، الذي يهدف إلى تحويل محيط المدينة إلى واجهة بيئية واقتصادية مستدامة.

وفي تصريح أدلى به لكوردستان 24، اليوم السبت، أوضح خوشناو أن المشروع يمتد على طول 78 كيلومتراً كطوق أمني بيئي يحيط بأربيل، صُمم خصيصاً لصد العواصف الترابية وتنقية أجواء العاصمة.

وأشار المحافظ إلى أن الرؤية الحكومية للمشروع تجاوزت البعد البيئي لتشمل عائداً اقتصادياً، من خلال استهداف زراعة 7 ملايين شجرة، تتنوع بين الزيتون والفستق والحمضيات.

وبيّن خوشناو أن العمل في المرحلة الأولى شارف على الانتهاء، حيث غطت عمليات التشجير مساحة 4,200 دونم بواقع 700 ألف شتلة حتى الآن.

ومن المتوقع أن يُحدث المشروع ثورة في جودة الهواء، حيث تشير التقديرات الفنية إلى قدرة هذا الحزام الأخضر على امتصاص نحو 210 آلاف طن من الغازات الضارة سنوياً.

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأجندة حكومة إقليم كوردستان الرامية لمواجهة التغير المناخي وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، بما يضمن بيئة صحية ومستقرة للأجيال القادمة في العاصمة.