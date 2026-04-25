قطر تدين بشدة استهداف مسيرات من العراق لحدود الكويت وتطالب بغداد بتحمل مسؤولياتها

أربيل (كوردستان 24)- أعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الذي نُفذ بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، مستهدفة موقعين تابعين للمراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي صدر اليوم (25 أبريل 2026)، أن هذا الاستهداف يمثل "انتهاكاً سافراً" للسيادة الكويتية، ويشكل "تهديداً خطيراً" يمس أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

ووجهت الدوحة رسالة واضحة إلى بغداد؛ حيث شددت الخارجية القطرية على ضرورة أن تضطلع جمهورية العراق بمسؤولياتها الكاملة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات المنطلقة من أراضيها.

وفي ختام بيانها، أكدت دولة قطر وقوفها التام وتضامنها الكامل مع دولة الكويت، معلنة دعمها المطلق لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الكويت للحفاظ على أمنها وحماية سيادتها الوطنية.