تدخّل عاجل ينقذ آلاف الأسماك من نفوق محقق بعد انحسار مفاجئ لمياه رافد لنهر دجلة جنوب شرقي تركيا

أربيل (كوردستان 24)- شهدت مدينة بسميل التابعة لمحافظة آمد (ديار بكر) بكوردستان الشمالية في جنوب شرقي تركيا، يوم 23 أبريل 2026، حادثة بيئية كادت أن تؤدي إلى كارثة لولا التدخل السريع للجهات المحلية، وذلك إثر انحسار مفاجئ في مياه أحد المجاري المائية المتصلة بنهر دجلة.

وأفاد موقع "بسميل هابر" (Bismil Haber) المحلي، أن الانخفاض الحاد والمفاجئ في منسوب المياه أدى إلى انكشاف مساحات طينية واسعة، مما أسفر عن احتجاز أعداد هائلة من الأسماك في مياه ضحلة وموحلة.

وبحسب المشاهدات والتقارير الواردة من الموقع، ظهرت الأسماك متكدسة بكثافة عالية على سطح الماء والطين، وهي تكافح من أجل البقاء في ظل نقص حاد في مستويات الأكسجين، مما وضعها أمام خطر حقيقي لـ "نفوق جماعي".

واستجابةً لهذا الوضع البيئي الطارئ، تحركت فرق تابعة لبلدية بسميل بشكل عاجل إلى الموقع.

وباشرت الفرق عمليات إنقاذ واسعة، حيث تمكنت من نقل الأسماك المحتجزة من البرك الطينية ونقلها بأمان إلى المجرى النهري الرئيسي الأعمق لنهر دجلة، مما أسهم في إنقاذ حياتها وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية.