بلدية أربيل تعلن توزيع 39 ألف قطعة أرض للموظفين وتدعوهم لمباشرة إجراءات "الطابو"

أربيل (كوردستان 24)- كشف رئيس بلدية أربيل، كارزان هادي، عن تقدم كبير في ملف توزيع الأراضي السكنية على موظفي الدولة.

مؤكداً توزيع قرابة 39 ألف قطعة أرض في العاصمة حتى الآن، مع استمرار الجهود الحكومية لتغطية كافة المستحقين في إقليم كوردستان.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، زفّ هادي بشرى للموظفين الذين تقع أراضيهم ضمن حدود بلدية أربيل.

داعياً إياهم لمراجعة الدوائر المعنية لمباشرة إجراءات التسجيل العقاري (الطابو) بأسمائهم، وذلك بعد التوصل إلى تسوية قانونية نهائية للمشكلات التي كانت تعيق "الأراضي البلغارية".

وأوضح أن المواقع المختارة تقع ضمن المخطط الأساسي للمدينة في منطقة "جاوەی ئاو" على طريق (أربيل - دهوك).

مشيراً إلى أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها إيصال الخدمات الأساسية لهذه المناطق فور توفر التخصيصات المالية.

وتستمر حكومة إقليم كوردستان في عملية توزيع الأراضي، حيث وُزعت عشرات الآلاف حتى الآن.

في أربيل، سيتم توزيع 70 ألف قطعة على مراحل. وفي السليمانية، وُزعت 20 ألف قطعة على مرحلتين والتحضيرات جارية للمرحلة الثالثة.

وفي دهوك، وُزعت 6 آلاف قطعة والعمل جارٍ لتوزيع 5 آلاف أخرى.

أما في حلبجة، فلم تبدأ العملية بعد، لكن التحضيرات اكتملت لتوزيع الأراضي على 558 مدرساً وموظفاً قريباً.

وفي زاخو، وُزعت 4,747 قطعة في المرحلة الأولى، وهناك 13 ألف اسم مستحق للمرحلة الثانية.

أما في إدارة كرميان، يبلغ إجمالي الأراضي 25,920 قطعة، والعمل جارٍ لتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وتعويض الفلاحين.

وفي إدارة سوران، بدأت المرحلة الأولى في رواندوز بتوزيع 500 قطعة أرض.