آري أحمد: مشروع إمدادات المياه الطارئة في أربيل اكتمل بنسبة 100 بالمائة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للمياه والصرف الصحي في حكومة إقليم كوردستان عن تحقيق تقدم استراتيجي في مشروع "الإسعاف الفوري" المخصص لتعزيز إمدادات المياه في العاصمة أربيل، مؤكدة إتمام إنشاء المحطة الرئيسية بالكامل.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24 ، كشف المدير العام للمياه، آري أحمد، عن الانتهاء من أعمال محطة المشروع بنسبة 100% وإنجاز مرحلة الاستلام الأولي.

مشيراً إلى أن الجهود تتركز الآن على استكمال عمليات الربط الفني بشبكات التوزيع الداخلية داخل المدينة.

وأوضح أحمد أن نسبة الإنجاز في مد الخطوط الناقلة وربطها بالشبكات الحضرية بلغت 85%.

مؤكداً أن المشروع يتجاوز كونه إجراءً طارئاً ليصبح ركيزة استراتيجية في البنية التحتية للعاصمة عبر ربط ثلاث محطات طوارئ بالمنظومة المائية للمدينة.

وشدد المدير العام على أن هذا المشروع سيسهم بإنهاء مشكلات نقص المياه في العديد من الأحياء، حيث سيلمس سكان أربيل تحسناً كبيراً ومباشراً في جدول التوزيع فور دخول الخطوط الرئيسية الخدمة خلال الفترة القليلة المقبلة.