تجارة كوردستان تعلن موعد صرف دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، اليوم السبت، عن انطلاق عملية توزيع وجبة جديدة من المستحقات المالية للفلاحين المسوقين لمحصول القمح لموسم 2025، كاشفاً عن المواعيد المحددة للصرف في مختلف المحافظات.

وأوضح شيخ كامل، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن عملية التوزيع ستبدأ يوم غدٍ الأحد في محافظتي أربيل ودهوك، على أن تلتحق بهما محافظة السليمانية يوم الأربعاء المقبل.

وحول آليات تنظيم الصرف، شدد المدير العام على أن المبالغ ستوزع وفقاً لأسبقية تاريخ استلام القمح في "السايلوهات".

مبيناً أن كل فلاح يمتلك رقماً تسلسلياً خاصاً به، وسيتم الالتزام بهذا التسلسل بدقة لضمان الشفافية وتحقيق العدالة بين جميع المستحقين دون استثناء.

وكشف شيخ كامل أن الدفعة الحالية التي وصلت من الحكومة الاتحادية في بغداد تمثل "التمويل الرابع" لموسم 2025، وتبلغ قيمتها 8 مليارات و945 مليون دينار.

وأضاف: كانت المبالغ المتوفرة لدينا سابقاً تصل إلى 204 ملياراً و757 مليوناً و295 ألف دينار، وبإضافة الدفعة الجديدة، يرتفع إجمالي المبالغ المُستلمة، ومع ذلك، لا تزال هناك مبالغ كبيرة متبقية.

وفي ختام تصريحه، أشار المدير العام للتجارة إلى وجود فجوة مالية لا تزال بذمة الحكومة العراقية، حيث قدر المبالغ المتبقية لموسم 2025 والتي لم يتم إرسالها بعد بنحو 95 إلى 96 مليار دينار، بانتظار استكمال إرسالها من بغداد لتغطية كامل مستحقات فلاحي الإقليم.