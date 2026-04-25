سفارة إيران في جنوب أفريقيا: إيران تستعد لأكبر هجوم صاروخي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- نشرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنوب أفريقيا رسالة تحذيرية شديدة اللهجة، أعلنت فيها أن بلادها أتمت الاستعدادات الكاملة لتوجيه ضربة عسكرية غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الإيرانية في جنوب أفريقيا، الیوم السبت 25 نيسان/أبريل 2026، فقد وضعت طهران خططاً واستعدادات لشن "أكبر هجوم صاروخي في التاريخ" يستهدف إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد البيان أن هذا الهجوم سينطلق بشكل فوري ومباشر في حال رصدت إيران أي نوع من التحركات أو المؤشرات على وقوع هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها. يأتي هذا التصريح الحاد من البعثة الدبلوماسية الإيرانية في وقت وصلت فيه التوترات العسكرية في المنطقة إلى مستوى حساس للغاية، مع وجود احتمالات لنشوب حرب شاملة.