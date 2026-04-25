عراقجي: ننتظر لتبيان ما اذا كانت واشنطن جادة بشأن الدبلوماسية

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الیوم السبت 25 نیسان/ابریل 2026، إن بلاده تنتظر لتبيان ما اذا كانت الولايات المتحدة جادة بشأن التوصل الى تسوية دبلوماسية للحرب في الشرق الأوسط، وذلك مع وصوله الى مسقط آتيا من باكستان التي تقود جهود الوساطة.

وكتب عراقجي على منصة إكس "زيارة مثمرة للغاية الى باكستان التي نقدّر للغاية نواياها الطيبة وجهودها الأخوية لإعادة إحلال السلام في منطقتنا. عرضت وجهة نظر إيران بشأن إطار عمل... لإنهاء الحرب على إيران بشكل دائم. علينا أن نرى ما اذا كانت الولايات المتحدة جادة فعلا بشأن الدبلوماسية".