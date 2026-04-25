الحرس الثوري الإيراني يحذر من رد "يفوق التوقعات" ويؤكد استمرار استراتيجية الردع

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الحرس الثوري الإيراني بياناً رسمياً، اليوم السبت 25 نیسان/ابریل، علّق فيه على ما وصفه بـ "العملية الأمريكية الأخيرة" في جنوب محافظة أصفهان، معتبراً إياها "تكراراً للإخفاقات التاريخية" التي واجهتها الولايات المتحدة في إيران، ومحذراً من أن أي تجاوز مستقبلي سيواجه برد حاسم يتجاوز تقديرات الخصوم.

وجاء في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) تزامناً مع ذكرى فشل عملية "مخلب العقاب" الأمريكية في صحراء طبس عام 1980، أن التحركات الأخيرة في أصفهان تندرج ضمن ما وصفها بـ "الحرب المفروضة الثالثة" التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة "لم تتعظ من هزيمتها التاريخية السابقة"، مشيراً إلى أن طبيعة السياسات الأمريكية لا تزال تتسم بالعدائية تجاه النظام الإيراني.

وتطرق الحرس الثوري إلى حالة "الصمت المقتدر" التي تنتهجها القوات المسلحة الإيرانية في الوقت الراهن، موضحاً أن هذا السكون ليس ناتجاً عن ضعف، بل هو قرار استراتيجي مبني على توجيهات القيادة العليا.

وحذر البيان من أن أي "خطأ في الحسابات" من قبل الجانب الأمريكي أو حلفائه قد يتحول إلى "عاصفة جهنمية"، مؤكداً أن الجاهزية الدفاعية والاستخباراتية بلغت مستويات تتيح التعامل مع كافة أنواع التهديدات البرية والجوية، وصولاً إلى إعداد "مخيمات الأسرى" لاستقبال أي معتدين محتملين، حسب تعبير البيان.

وعلى الصعيد الإقليمي، دعا البيان واشنطن إلى قبول الواقع السياسي والعسكري الجديد في المنطقة، والابتعاد عما وصفه بـ "التبعية لسياسات نتنياهو".

كما أشار إلى تضرر القواعد الأمريكية في المنطقة نتيجة الضربات السابقة، مؤكداً أن الخيار الوحيد المتبقي للقوات الأمريكية هو الانسحاب السريع وغير المشروط.

وفيما يخص الملاحة الدولية، شدد الحرس الثوري على استمرار استراتيجية "السيطرة على مضيق هرمز" كأداة ردع أساسية، مؤكداً التزام إيران بتأمين مرور السفن التجارية لجميع الدول، باستثناء السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل والجهات المرتبطة بهما. واختتم البيان بالتأكيد على وحدة الصف الداخلي بين مختلف أركان الحكاكمية في إيران، مشيراً إلى أن محاولات بث التفرقة لن تزيد البلاد إلا إصراراً على متابعة مسار "العزة والاقتدار" تحت قيادة المرشد الأعلى، ومؤكداً أن أي اعتداء جديد سيقابل برد استراتيجي يفوق توقعات "معسكر العدو".





المصدر: وکالة ایرنا