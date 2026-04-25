نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف حزب الله في لبنان بعد إطلاق صواريخ

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الیوم السبت 25 نیسان/ابریل بيانًا أصدر فيه أوامره للجيش الإسرائيلي بشن هجمات مكثفة على أهداف حزب الله في لبنان، وذلك عقب اعتراض عدة صواريخ وطائرات مسيرة يوم السبت.

وتأتي هذه الضربات رغم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لثلاثة أسابيع، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس. ويصر نتنياهو على أن لإسرائيل حرية التصرف في ضرب ما تعتبره تهديدات صادرة عن حزب الله.

ووفقًا لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل ستة أشخاص على الأقل السبت. وأوضحت الوزارة أن أربعة منهم قُتلوا في غارة على بلدة يحمر الشقاف، بينما قُتل اثنان آخران في صفد البطيخ.

وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان أنه قتل "أكثر من 15 إرهابيًا في جنوب لبنان" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يُهدد استمرار القتال بين إسرائيل وحزب الله وقف إطلاق النار الهش أصلاً، ويُثير تساؤلات حول إمكانية استضافة ترامب لنتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض لعقد اجتماع تاريخي.



المصدر: وکالات