بزشكيان يدعو لترشيد استهلاك الكهرباء

أربيل (كوردستان 24)-بعد 12 يوماً من الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، والأثر الذي بدأت طهران تتلقفه، لا سيما عقب الحرب التي استمرت 40 يوماً، دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مواطني بلاده إلى ترشيد استهلاك الكهرباء.

وحث بزشكيان الإيرانيين، اليوم السبت، على تخفيف استهلاك الكهرباء، وذلك بعد أن تسببت الغارات الأميركية والإسرائيلية في أضرار جسيمة بالبنية التحتية للطاقة.

كما أكد أن الحكومة تستهدف "ضبط استهلاك" الكهرباء، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

أشعلوا مصباحين!

وقال بزشكيان: "بدلاً من إشعال عشرة مصابيح في المنزل، نكتفي باثنين.. ما العيب في ذلك؟".

كذلك أضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل "دمّرتا البنية التحتية"، مشيراً إلى الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية.

وكانت القوات الإيرانية هددت في وقت سابق اليوم بالرد على الحصار الأميركي. وقال مقر خاتم الأنبياء، وهو القيادة المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان، إنه إذا "استمر الجيش الأميركي في الحصار والقرصنة، فعليه أن يكون على يقين من أنه سيواجه رداً من قواتنا المسلحة القوية"، وفق تعبيره.

كما أضاف أن القوات الإيرانية "تتمتع بقدرة وجاهزية أكبر من السابق للدفاع عن السيادة والأراضي والمصالح الوطنية". وأشار إلى أن الجيش الإيراني "يرصد سلوك وتحركات الأعداء في المنطقة، مع استمراره في إدارة والسيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان فرض حصاراً بحرياً تاماً على إيران في 13 أبريل، عقب فشل الجولة الأولى من المحادثات الأميركية الإيرانية المباشرة بالعاصمة الباكستانية في التوصل لاتفاق ينهي الحرب التي تفجرت في 28 فبراير الماضي. ودأبت الإدارة الأميركية خلال الأيام الماضية على التأكيد أن الحصار باقٍ حتى فتح مضيق هرمز، والتوصل لاتفاق يلبي مطالبها.

في المقابل، كررت طهران مطالبها برفع الحصار البحري قبل النظر في قضية مضيق هرمز الذي شلت الحركة فيه بشكل كبير منذ تفجر الحرب في 28 فبراير الماضي إثر التهديدات الإيرانية.



