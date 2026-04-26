"سنتكوم" تعلن إجبار سفينة إيرانية على العودة في بحر العرب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، عن نجاح قواتها البحرية في اعتراض سفينة تجارية مرتبطة بـ "أسطول الظل" الإيراني، كانت تقوم بنقل مشتقات طاقة بشكل غير قانوني، مشيرة إلى إجبارها على العودة إلى الموانئ الإيرانية.

وبحسب البيان الصادر عن (سنتكوم) في 25 نيسان 2026، فإن السفينة المستهدفة تدعى "M/V Sevan"، وهي واحدة من ضمن 19 ناقلة أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً على قائمة العقوبات.

وتتهم واشنطن هذه السفن بلعب دور محوري في تهريب النفط والغاز الإيراني لرفد الأسواق الخارجية بمليارات الدولارات بعيداً عن الرقابة الدولية.

جرى الاعتراض في مياه بحر العرب، حيث نفذت مروحية أمريكية انطلقت من المدمرة "USS Pinckney (DDG 91)" عملية اعتراض دقيقة للسفينة "Sevan".

وأكد البيان أن طاقم السفينة خضع للأوامر العسكرية، وأبحرت في طريق العودة إلى إيران بمرافقة أمنية مشددة من القوات الأمريكية.

وشددت القيادة المركزية على التزامها الصارم بتنفيذ العقوبات الدولية وفرض رقابة خانقة على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية.

وكشفت (سنتكوم) عن إحصائية لافتة، مشيرة إلى أن عدد السفن التي أُجبرت على تغيير مسارها والعودة منذ انطلاق العمليات البحرية الأخيرة قد بلغ 37 سفينة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد الضغوط الاقتصادية والعسكرية على شبكات تهريب الطاقة الإيرانية، بهدف تجفيف منابع تمويل الأنشطة غير القانونية في المنطقة.