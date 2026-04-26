اتهام 6 أشخاص في بريطانيا بالتخريب بعد اقتحام شاحنة لشركة تصنيع طائرات مسيرة قتالية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة البريطانية، في وقتٍ متأخر من مساء السبت، أن ستة أشخاص سيمثلون أمام محكمة بريطانية الاثنين بتهمة السطو والتسبب بأضرار جنائية، بعد أن اقتحمت شاحنة صغيرة بوابة شركة لتصنيع الطائرات المسيرة القتالية.

وأفادت شرطة ليسترشاير بأن التحقيق في الحادث الذي وقع فجر الجمعة في مقر الشركة بوسط انكلترا، يقوده ضباط مكافحة الإرهاب.

ووفقا لوكالة "برس أسوسييشن" البريطانية للأنباء، يُعتقد أن الشركة المستهدفة هي "يو آيه في تاكتيكال سيستمز" المتخصصة بصنع الطائرات المسيرة القتالية.

وكان فرع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية في المملكة المتحدة، قد أعلن في كانون الثاني/يناير الماضي عن استحواذه الكامل على الشركة البريطانية التي تزود جيوشا وعملاء آخرين بأنظمة جوية تكتيكية.

وقالت شرطة ليسترشاير إن المشتبه بهم الستة، وهم رجال ونساء من مختلف أنحاء جنوب إنكلترا وتراوح أعمارهم بين 25 و41 عاما، وُجهت إليهم تهمتي السطو والتسبب بأضرار جنائية.

أضافت "التهم تتعلق ببلاغ عن اقتحام شاحنة صغيرة لبوابة مبنى تجاري بعد الساعة الثالثة فجر أمس بقليل".

ومن المقرر أن يمثل المتهمون الستة أمام محكمة وستمنستر في لندن الاثنين.

ووفقا لموقع شركة "إلبيت سيستمز" الإلكتروني، فقد "زودت شركة "تاكتيكال سيستمز" الجيش البريطاني على مدى العقدين الماضيين بعشرات الأنظمة الجوية المسيرة المتقدمة.

وأشارت الشركة أيضا إلى أن من بين عملائها "الأمم المتحدة ودول أعضاء في حلف شمال الأطلسي".