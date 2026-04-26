منخفض جوي يضرب العراق.. أمطار رعدية مستمرة حتى نهاية الأسبوع

منذ 19 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الأحد، تقريراً مفصلاً حول الحالة الجوية المتوقعة في عموم البلاد للأيام القادمة.

مشيرة إلى تأثر العراق بموجة من الأمطار الرعدية التي ستمتد حتى يوم الخميس المقبل.

وتوقعت الهيئة أن يكون طقس يوم غد الاثنين غائماً جزئياً، مع تساقط زخات مطر رعدية في مناطق متفرقة، تشتد غزارتها خلال الساعات الليلية في المنطقة الوسطى.

وبينما ستبقى درجات الحرارة مستقرة في الوسط، ستشهد المناطق الشمالية والجنوبية ارتفاعاً طفيفاً، مع تنبيه بتراجع مدى الرؤية الأفقية إلى (3-5) كم أثناء هطول المطر.

خارطة درجات الحرارة العظمى ليوم الاثنين:

أدنى درجات الحرارة: السليمانية ودهوك (22°C)، أربيل (23°C).

المناطق الوسطى: بغداد (31°C)، ديالى وصلاح الدين (30°C).

أعلى درجات الحرارة: البصرة (35°C)، تليها النجف الأشرف وذي قار والمثنى (34°C).

وتستمر الأجواء غير المستقرة يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع هطول أمطار رعدية في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع انخفاض طفيف في الحرارة بالمنطقة الوسطى.

أما يوم الأربعاء، فتبقى فرص الأمطار قائمة في الوسط والشمال، في حين تميل الأجواء إلى الصحو التدريجي في المنطقة الجنوبية مع انخفاض بسيط في درجات حرارتها.

وتوقعت الهيئة أن تنحصر فرص الأمطار الرعدية يوم الخميس في أماكن متفرقة من المنطقة الشمالية فقط، بينما يسود طقس غائم جزئي في بقية أنحاء البلاد مع استقرار نسبي في درجات الحرارة على العموم.