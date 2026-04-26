تراجع في تدفقات النفط العراقي إلى الأسواق الأميركية الأسبوع الماضي

أربيل (كوردستان 24)- كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في أحدث إحصائياتها الصادرة اليوم الأحد، عن تراجع معدلات استيراد النفط الخام من العراق خلال الأسبوع المنصرم، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي الواردات الأمريكية من الدول الرئيسية الأخرى.

وذكرت الإدارة في تقريرها أن متوسط الصادرات النفطية العراقية إلى الولايات المتحدة بلغ 109 آلاف برميل يومياً، مسجلاً انخفاضاً مقداره 11 ألف برميل عن الأسبوع الذي سبقه، والذي استقر عند معدل 120 ألف برميل يومياً.

وعلى الصعيد العام، ارتفع متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من ثماني دول رئيسية ليصل إلى 5.622 مليون برميل يومياً، بزيادة لافتة قدرها 947 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 4.675 مليون برميل.

خارطة الموردين للأسواق الأمريكية: جاءت كندا في طليعة المصدرين للولايات المتحدة بفارق شاسع عن بقية المنافسين، وجاء ترتيب الدول كالتالي:

كندا: 3.519 مليون برميل يومياً.

السعودية: 515 ألف برميل يومياً.

فنزويلا: 499 ألف برميل يومياً.

المكسيك: 248 ألف برميل يومياً.

البرازيل: 240 ألف برميل يومياً.

كولومبيا: 138 ألف برميل يومياً.

نيجيريا: 136 ألف برميل يومياً.

العراق: 109 آلاف برميل يومياً.

وأشار التقرير إلى توقف الاستيرادات تماماً من كل من ليبيا والإكوادور خلال هذه الفترة.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، حيث يقدر حجم استهلاكها اليومي بنحو 20 مليون برميل، وهي تعتمد بشكل أساسي على هذه الدول العشر لتأمين احتياجاتها من الخام ومشتقاته لتعويض الفجوة في ميزان الطاقة المحلي.