النزاهة تطيح بـ 5 معقبين في دوائر ضريبة البصرة والزبير

أربيل (كوردستان24)- نفذت هيئة النزاهة الاتحادية عملية نوعية أسفرت عن ضبط 5 متهمين يمارسون "التعقيب" غير القانوني في دوائر الضريبة بمحافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن فرقاً ميدانية من مديرية تحقيق البصرة أجرت عمليات مراقبة وتحرٍ دقيقة في دائرة ضريبة المركز وقضاء الزبير، حيث تم التحقق من هوية الأشخاص الذين ينجزون المعاملات وعائديتها القانونية.

وأوضحت الهيئة أن المعقبين المقبوض عليهم كانوا يروجون معاملات تتعلق بقطع أراضٍ سكنية لمواطنين دون امتلاك وكالات رسمية أو تخويل قانوني، وذلك بهدف استحصار مبالغ مالية غير مشروعة. هذا وقد تم إحالة المتهمين إلى قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في البصرة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.