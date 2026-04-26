خسائر بمليارات الدولارات.. تقرير اقتصادي يتوقع تراجع الأنشطة الاقتصادية في العراق لعام 2026

أربيل (كوردستان 24)- حذّر مركز البحوث التجارية والاقتصادية (TREC) من أن العراق يواجه مجموعة من التحديات الكبرى نتيجة الأوضاع الإقليمية واعتماده الكلي على الإيرادات النفطية.

وكشف المركز في أحدث تقريرٍ له، اليوم الأحد، أنه بسبب استمرار التوترات في المنطقة وتأثيراتها على العراق، يُتوقع أن تشهد الأنشطة الاقتصادية للبلاد تراجعاً خلال عام 2026، وذلك نتيجة انخفاض مستويات إنتاج وتصدير النفط.

وأشار التقرير إلى أن صادرات العراق النفطية شهدت انخفاضاً ملحوظاً في شهر آذار الماضي، مما يوضح مدى تأثر الاقتصاد الوطني باضطرابات أسواق الطاقة ومشاكل التصدير.

كما حذر مركز (TREC) من أن هذا الوضع سيؤدي إلى ظهور سلسلة من المشكلات، من بينها: الضغط على الإيرادات العامة، ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل، بالإضافة إلى زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.

وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني، عبر تنويع المنافذ التجارية، وتأمين السلع، ودعم استقرار السوق بهدف حماية الأمن التجاري والغذائي وضمان وصول الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

يأتي هذا التحذير في وقت تسببت فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز في تعطيل حركة التجارة وصادرات النفط والغاز لدول المنطقة إلى الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، خسر العراق — الذي يعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية — ما يقارب 5 مليار دولار خلال الشهر الماضي.